Режиссер из столицы поставил в зареченском ТЮЗе пьесу Тургенева

Действо в зареченском театре юного зрителя началось практически с самого порога. В фойе среди любопытных гостей мелькали девушки в костюмах середины XIX века. Это тургеневские барышни, которые одним своим видом давали понять, что будет классика.

На сцене - «Месяц в деревне». Повесть в драматической форме. Так о своей пьесе говорил сам Иван Тургенев. Многие критики до сих пор считают этот материал слишком длинным, скучным и совершенно непригодным для постановки. Однако такие рецензии ничуть не испугали московского режиссера Рустема Фесака, который взялся за работу с зареченскими артистами и за полтора месяца подготовил полноценный спектакль.

«Она из позапрошлого века, но какая-то очень простая, вполне сегодняшняя и понятная. Захотелось что-то такое попробовать. Это очень человечная история о мужчинах и женщинах, о том, как хочется иногда быть близко-близко, но почему-то не получается», - сказал он.

«Месяц в деревне» - это, несомненно, история о любви, такой близкой и в тоже время запретной, ведь самое прекрасное чувство может перерасти в стихийное бедствие. В центре повествования - семья Ислаевых: богатый помещик Аркадий Сергеевич, его супруга Наталья Петровна и их друг - Ракитин. С ним помещице гораздо интереснее, чем с законным супругом. Однако и эти отношения не приносят ей желаемого душевного счастья. Настроение женщины меняется с появлением в доме молодого студента Алексея Беляева, учителя для маленького Коли и воспитанницы Ислаевых, Верочки. Глядя на него, помещица понимает, что по-настоящему влюблена. Однако теплыми чувствами к молодому учителю воспылала и юная Вера. Наталья Петровна понимает, что борьба за эту любовь будет ожесточенной и разобьет сердце многим, но ради нее она готова многое принести в жертву.

На зареченской сцене роль помещицы играет Наталья Кучишкина. Как признается актриса, ей достался не самый простой персонаж. Но свою героиню-тезку она по-женски понимает.

«Мне кажется, она несчастная женщина и так захотела быть счастливой, что просто зажмурилась и пошла против всех», - отметила она.

История Натальи Петровны оказалась близка и сегодняшнему зрителю. Тургенев уловил и раскрыл то, что будет актуально во все времена.

Спектакль «Месяц в деревне» в Заречном поставили в рамках федерального проекта «Культура малых городов». Пензенская область участвует в нем третий год, и в третий раз площадкой для реализации становится зареченский ТЮЗ.

«За последние три года этот театр получил более 16 миллионов федеральных и более полутора миллионов региональных средств. Это поддержка, которую ТЮЗ никогда бы сам не смог себе позволить», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Финансирование, которое театру выделили в 2019 году, пошло на подготовку сцены, декорации, пошив костюмов для спектакля. Кроме того, в зареченском ТЮЗе на средства проекта приобретут автобус, чтобы гастролировать по Пензенской области и другим регионам страны, в том числе - со спектаклем по пьесе Тургенева.