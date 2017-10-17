Ревнивый пензенец проведет в колонии 9 лет за убийство

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17 октября 2017, 17:59Криминал
В Пензе суд вынес приговор мужчине, убившему соперника в заброшенном доме. Тело нашли спустя несколько месяцев.
По данным следствия, преступление произошло осенью 2016 года. 44-летний мужчина разозлился из-за того, что его сожительнице оказывает знаки внимания незнакомец, и решил вызвать его на разговор.
Мужчина согласился. Купив спиртное, они расположились в заброшенном доме на ул. Урицкого. В процессе общения между ними произошел конфликт, который закончился тем, что злоумышленник ударил собутыльника 30 раз ножом и сбежал. 38-летний мужчина скончался на месте.
Сообщение в полицию об обнаружении его тела поступило от случайного прохожего лишь в конце февраля 2017 года.
Подозреваемого вычислили. Свою вину он признал. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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