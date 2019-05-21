Ретропоезд и горнолыжная трасса. В Пензе рассказали о перспективах туризма

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21 мая 2019, 19:38Общество
Не хватает автокемпингов, парковок и профессиональных гидов. На совещании в региональном правительстве обсудили состояние туризма в Пензенской области. Говорили о проблемах и перспективах.
Пензенская область активно развивается в туристическом направлении. В настоящее время в регионе действуют свыше 2300 объектов туриндустрии - гостиницы, турбазы, санатории, детские лагеря, туристические фирмы и туроператоры, объекты общественного питания, достопримечательности.
«Также выросло количество иностранных туристов, въехавших на территорию области с 4145 - в 2014 году, до 32 тысяч 50 человек - в 2018-м. То есть в восемь раз. Численность туристов из других регионов РФ - в три раза: со 159 тысяч человек - в 2014 году, до 503 тысяч - по итогам 2018-го», - прокомментировали министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
Цифры могли бы быть больше, если бы не ряд проблем. Среди них - нехватка автокемпингов, парковок, профессиональных гидов, нормальной навигации, а также отсутствие потенциальных инвесторов в сфере туризма.
Также на заседании обсудили предстоящий Лермонтовский праздник в «Тарханах» (0+). Ранее сообщалось, что до станции «Белинской» гостей довезет туристический ретропоезд.
«Паровоз «Пенза-Белинская». Идея такова, чтобы потом каждую субботу до «Тархан» курсировал ретропоезд. Будем формировать двухчасовую программу, записывать аудиоэкскурсию, сейчас ведем переговоры с перевозчиками по поводу трансфера от станции «Белинская» до «Тархан», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Также планируется до 2022 года подготовить проектно-сметную документацию для строительства в районе Засеки спортивно-оздоровительного развлекательного центра с горнолыжными трассами, зоной сноубординга, учебным склоном и детским городком. Ведется и разработка концепции туристического кластера вблизи «Золотаревского городища».
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