Ресурсники рассказали, когда на ул. Ладожской включат горячую воду

В редакцию телеканала «Экспресс» обратились жители одного из многоквартирных домов по улице Ладожской. В нем, как и нескольких других, отсутствует горячее водоснабжении, а по какой причине, пензенцы не могли самостоятельно выяснить несколько недель.

Чтобы принять ванну или помыть посуду, жильцы дома №115 по улице Ладожской вынуждены ежедневно кипятить воду. Аномально холодной погоде, которая держалась этим летом, они были только рады: избавиться от духоты в квартирах можно было, проветрив помещение, теперь же с приходом жары от постоянно включенного газа и испарений людям нечем дышать. Почему людей так надолго лишили одного из главных благ цивилизации, никто из местных не знает.

«Неоднократно звонили в управляющие организации, они сроки переносят каждый день. Никакой конкретики», - рассказала жительница дома №115 по улице Ладожской Анастасия Шалеева.

«Я - мама троих детей, они все - несовершеннолетние. Это крайне неудобно, жить без воды», - сказала жительница Пензы Юлия Парамонова.

Сначала подать горячую воду в квартиры пензенцев обещали в конце июня, затем - 8 августа. Теперь в управляющей компании людям озвучили новую дату.

«Ремонтные работы проводит ПАО «Т Плюс» до 21 августа с 12 июля, а люди говорят, что у них нет воды с июня. Может, МКП «Теплоснабжение» отключало ее», - рассказал инженер УК «Арбековское» Сергей Зубанов.

Ресурсоснабжающая организация ведет капитальные работы на 400-метровом участке. Реконструкция теплотрасс - это один из этапов подготовки к отопительному сезону, которая выполнена в городе на 93%. Что касается труб на улице Ладожской, то там пришлось изменить схему ремонта, поэтому срок подачи воды снова перенесли.

«Мы там приостановились в работе, правда, не по своей вине. Не хочу в чей-то огород камни кидать, но это в течение десяти дней «Горводоканал» не мог устранить повреждение на их трассе, поэтому наша организация только 50% работы сделала. Вчера они сделали все, мы сегодня продолжили. Еще раз приношу извинения жителям района. Обещали 21 августа подать горячую воду, но, наверное, сместим дня на три-четыре», - сказал технический директор АО «Т плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Если пензенцев порадуют горячей водой до конца лета, то по графику работы по благоустройству на месте крупного разрытия должны завершить до 30 сентября.