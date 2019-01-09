Ресторан избавился от старого меню необычным способом – пензячка

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09 января 2019, 16:38Общество
Жительница Пензы опубликовала в Сети фотографии с разбросанными листками бумаги на улице Урицкого.
«Вот так избавляется от старого меню ресторан «Бочка», - написала подписчица группы «Черный список Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
На снимках видно, что территория усыпана бумагой, которая, судя по надписям, когда-то была меню заведения.
Пользователи предположили, что бумагу разнесло ветром. Один из них отметил, что позади ресторана стоят мусорные баки и, возможно, меню вытащили из них люди без определенного места жизни в поисках провизии.
Тем не менее, инцидент может негативно сказаться на имидже заведения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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