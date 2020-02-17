Решили принарядиться. Двое юных пензенцев ответят в суде за кражу

17 февраля 2020, 16:36Криминал
В Пензе двух юношей обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище.
По данным пресс-службы областного СУ СКР, вечером 26 октября парни решили влезть в квартиру своего знакомого и похитить его имущество. Для этого они через окно проникли в жилище и украли цепочку, браслет, углошлифовальную машинку и одежду потерпевшего. Похищенным пензенцы распорядились по своему усмотрению.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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