Решили принарядиться. Двое юных пензенцев ответят в суде за кражу

В Пензе двух юношей обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище.

По данным пресс-службы областного СУ СКР, вечером 26 октября парни решили влезть в квартиру своего знакомого и похитить его имущество. Для этого они через окно проникли в жилище и украли цепочку, браслет, углошлифовальную машинку и одежду потерпевшего. Похищенным пензенцы распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».