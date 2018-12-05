Решения съезда ЕР сформируют с учетом мнения регионов - Лидин

Пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым примут участие в 18-м съезде «Единой России» (18+), который пройдет в Москве 7-8 декабря.

На съезде будут приняты решения по внесению изменений и дополнений в Устав «Единой России», а также по изменениям в составе центральных органов партии. Кроме того, будут обозначены приоритетные задачи.

От Пензенской области в работе съезда примут участие девять делегатов: секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, член Президиума Генсовета партии, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, заместитель секретаря, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Вадим Супиков, член президиума политсовета Александр Гуляков, секретарь Железнодорожного местного отделения Олег Куроедов, председатель Регионального совета сторонников Владлен Базылев, председатель общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Елена Савельева, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» № 19 с. Ягановка Вадинского район Ольга Крутова и секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» № 35 р.п. Мокшан Екатерина Комина.

Среди приглашенных - заместители секретаря Юрий Дворянинов, Александр Еремкин, Михаил Макаров, члены Президиума политсовета Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия» Виктор Кувайцев, Владимир Мутовкин, Евгений Сиротский, председатель региональной контрольной комиссии Иван Краснов и руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Баклашов.

Кроме того, в работе съезда примут участие депутаты Госдумы Сергей Есяков и Иван Фирюлин, член Комитета СовФеда по экономической политике Алексей Дмитриенко.

«В преддверие съезда «Единая Россия» в регионе провела дискуссию «Обновление-2018», на которой обсуждался ряд вопросов, направленных на повышение качества жизни населения, эффективности работы партии, ее взаимодействия с общественными институтами. […] Мы собрали все предложения, которые высказывались на дискуссионных площадках и обсудим их на съезде партии. Мы рассчитываем, что предложения от пензенских единороссов войдут в окончательный пакет документов»,- отметил спикер областного парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.