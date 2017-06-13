13 июня 2017, 19:54Общество «РенКапСтройПенза» отмечает десятилетие Когда на свой день рождения не тебе, а ты даришь подарки. Компания «РенКапСтройПенза» успешно зарекомендовавшая себя рынке недвижимости, к своему десятилетнему юбилею устроила праздник для пензенцев.

10 лет на рынке недвижимости! 10 лет на высоте! Строительная компания «РенКапСтройПенза» отмечает юбилей и дарит подарки пензенцам. Праздник состоялся в рамках празднования Дня России и Дня города.



«Дорогие жители Пензы, поздравляем вас с великими праздниками - Днем России и Днем города. Сегодня Пензе исполняется 354 года, компании «РКС-Пенза» - 10 лет, поэтому вместе с вами дарим небольшие подарки. Мы любим наш город и делаем его вместе с вами краше. С праздником!» - поздравил пензенцев управляющий директор компании РКС «Девелопмент» Роман Зотов.

Для пензенцев компания «РенКапСтройПенза» устроила викторину. За правильные ответы на вопросы, касающиеся жилого комплекса «Сурская Ривьера» участники конкурса получали ценные подарки.

Пензячка Людмила Савина стала счастливой обладательницей йогуртницы.



«Неожиданно и очень приятно, что такой выиграла приз, дорогой. Очень рада, довольна. Это в доме пригодится, как хозяйке», - поделилась она впечатлениями.

«РенКапСтройПенза» – надежный застройщик и свои обещания выполняет точно в срок. РКС «Девелопмент» – это тысячи счастливых семей!

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