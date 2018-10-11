Ремонт улицы Аустрина движется к завершению

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11 октября 2018, 12:24Общество
В Пензе практически закончили ремонтировать улицу Аустрина. На всем ее протяжении рабочие установили бортовой камень. Покрытие проезжей части выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
В настоящее время подрядная организация проводит укладку асфальта на съездах с основной магистрали и работы по благоустройству.
«Долгое время жители агломерации высказывали недовольство из-за заторов на переезде через железнодорожные пути в районе Мясокомбината в утренние и вечерние часы. Это было связано с плохим состоянием асфальтового покрытия. Проблему удалось решить», - сообщает пресс-центр регионального правительства.
Подрядная организация также заменила старый асфальт, который проходил через переезд на резинокордовое покрытие, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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