Ремонт ул. Чкалова должны завершить до конца июля

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28 мая 2019, 11:34Общество
Пензенцы, живущие на ул. Чкалова, жалуются на трудности с выездом на улицу из-за высокого бортового камня. На место выехал мэр Виктор Кувайцев.
На данной улице в настоящее время идут работы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новые бордюры там установили накануне, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Подрядная организация работает не первый год, специалисты хорошей квалификации, современная техника, но в период монтажа возникли сложности с выездом – большой перепад со стороны дворовых территорий, в ближайшее время это будет ликвидировано – параллельно дороге у нас обустраивается тротуар, его уровень и уровень выезда будут выведены под более высокую отметку», – пояснил Виктор Кувайцев.
В пресс-службе пояснили, что высота бортового камня обусловлена необходимостью отвода воды с проезжей части и направления ее с проезжей части в сторону ливнеприемников. Мэр нацелил подрядчика на более активное общение с местными жителями, чтобы учитывать их пожелания.
Чтобы обеспечить проезд транспорта, в некоторых местах возле высоких бордюров отсыпят асфальтовую крошку.
Кроме того, по проекту реконструкции улицы предусмотрено обустройство здесь стоянки на 135 машин. Все работы планируют завершить до 30 июля, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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