Ремонт скважины №8 в Кузнецке планируют завершить в начале ноября

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29 октября 2018, 18:19Общество
В городе Кузнецке Пензенской области работы по капитальному ремонту скважины на водозаборе №8 перевалили через экватор. На объекте трудится подрядная организация из Ульяновской области. Согласно проекту, работы будут завершены в начале ноября.
«Глубина скважины - 92 метра. В данный момент мы находимся на отметке в 50 метров. Планируем закончить в первой декаде ноября», - рассказал технический директор подрядной организации Павел Барков.
Водозабор №8 снабжает водой центральную и восточную части Кузнецка. Средства на капремонт скважины выделены из городского и областного бюджетов - всего 1 миллион 800 тысяч рублей.
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