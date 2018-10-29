Ремонт скважины №8 в Кузнецке планируют завершить в начале ноября

В городе Кузнецке Пензенской области работы по капитальному ремонту скважины на водозаборе №8 перевалили через экватор. На объекте трудится подрядная организация из Ульяновской области. Согласно проекту, работы будут завершены в начале ноября.

«Глубина скважины - 92 метра. В данный момент мы находимся на отметке в 50 метров. Планируем закончить в первой декаде ноября», - рассказал технический директор подрядной организации Павел Барков.

Водозабор №8 снабжает водой центральную и восточную части Кузнецка. Средства на капремонт скважины выделены из городского и областного бюджетов - всего 1 миллион 800 тысяч рублей.