24 июля 2017, 19:50Общество Ремонт Сердловского моста в Пензе закончат в октябре В Пензе в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют подъездные пути к Свердловскому мосту. В настоящее время ремонт ведется на улицах Злобина и Тухачевского. Что касается масштабной реконструкции Свердловского моста, который связывает центр города с районом Пенза-3, то она ведется строго по графику. Можно сказать, к концу июля месяца он будет собран. Сдача объекта намечена на конец осени.

На следующей неделе два берега Пензы вновь соединятся. Из восьми пролетных строений Свердловского моста в настоящее время смонтированы семь. Последний элемент, состоящий из 11 балок, рабочие планируют уложить до 1 августа. Далее подрядная организация приступит к работе по подготовке основания всего путепровода к укладке асфальтобетона.

Реконструкция Свердловского моста идет точно по графику. Поверхности четырех пролетных строений уже готовы к укладке асфальтобетона, кроме того, на них появились заготовки под перила.

Ведутся работы по покраске опор для того, чтобы освободить русла реки. К концу октября все работы на Свердловском мосту строители планируют завершить.

«Дальше сбор документов необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, приемка рабочей комиссии и ввод объекта в начале декабря - конце ноября, как и было запланировано по контракту», - сказала заместитель главы администрации г. Пензы Ирина Ширшина.

Чтобы уложиться в установленные сроки, мост ремонтируют в круглосуточном режиме.

Напомним, реконструкция Свердловского моста началась в сентябре 2016 года. Согласно плану, габариты путепровода в целом будут увеличены. Количество полос не изменится, их так же останется четыре.

Предусмотрена полная замена коммуникаций, в том числе - троллейбусной линии и освещения, и оборудование полутораметровой пешеходной зоны по обеим сторонам моста. Чтобы сооружение в точности соответствовало проекту, на объекте ведется строительный контроль.

«Я бы сказал так. Сейчас идет процесс не контроля, а наблюдения. Потому что замечаний как таковых уже нет. Настолько все отлажено, что сам процесс скорее доставляет удовольствие, чем работу», - отметил строительный котролер Сергей Титов.

Также до 1 сентября будут отремонтированы подъездные дороги к Свердловскому мосту. Пока работы ведутся со стороны улицы Тухачевского, но в скором времени дорожная техника заработает и с другой путепровода - на улицах Баумана и Свердлова.

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