12 ноября 2018, 10:02Общество

Ремонт набережной Суры завершат к 1 декабря

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил завершить капитальный ремонт набережной Суры до 1 декабря.

Как сообщает пресс-службы горадминистрации, завершены работы по мощению из гранита дорожных плит основания, по укреплению ячеистыми плитами южной стороны склона, а также по бетонированию укрепления склона и лестничных маршей северной стороны. Сейчас ведется облицовка гранитом дорожных плит северного склона, продолжается бетонирование пандуса и склона южной стороны.

Виктор Кувайцев осмотрел объект, обратил внимание на необходимость соблюдения технологий при минусовых температурах, а также распорядился включить подсветку «Ростка» к новогодним праздникам.

«До первого декабря необходимо завершить капитальный ремонт объекта», - подчеркнул он, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_do_pervogo_dekabrya_neobkhodimo_zavershit_kapitalnyy_remont_naberezhnoy/
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