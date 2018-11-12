Ремонт набережной Суры завершат к 1 декабря

Как сообщает пресс-службы горадминистрации, завершены работы по мощению из гранита дорожных плит основания, по укреплению ячеистыми плитами южной стороны склона, а также по бетонированию укрепления склона и лестничных маршей северной стороны. Сейчас ведется облицовка гранитом дорожных плит северного склона, продолжается бетонирование пандуса и склона южной стороны.

Виктор Кувайцев осмотрел объект, обратил внимание на необходимость соблюдения технологий при минусовых температурах, а также распорядился включить подсветку «Ростка» к новогодним праздникам.

«До первого декабря необходимо завершить капитальный ремонт объекта», - подчеркнул он, пишет ИА «Пенза-Пресс».