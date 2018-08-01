Ремонт кузнецкого МТЦ «Родина» планируют завершить к 1 сентября

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01 августа 2018, 18:49Общество
В городе Кузнецке Пензенской области в муниципальном творческом центре «Родина» в самом разгаре ремонт. На работы из областного бюджета выделено шесть миллионов рублей.
Половина этих средств направлена на утепление тыльной и боковых сторон здания. Специалисты подрядной организации закрепляют на стенах листы пенополистирола. Этот материал призван удерживать тепло внутри творческого центра. Технология так называемого «мокрого фасада» также предусматривает нанесение штукатурки и краски с водоотталкивающим эффектом. Все для того, чтобы в холода в учреждении культуры сохранить тепло.
«Вентиляционные люки, которые в данный момент стоят, вышли из строя. Из-за открытых клапанов, на сцене очень холодно, скоро их закроют, тогда будет тепло», - рассказала директор творческого центра «Родина» Любовь Борминцева.
Через несколько дней в творческом центре стартует второй этап ремонта. Все работы должны быть завершены к 1 сентября.
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