Ремонт кузнецкого МТЦ «Родина» планируют завершить к 1 сентября

В городе Кузнецке Пензенской области в муниципальном творческом центре «Родина» в самом разгаре ремонт. На работы из областного бюджета выделено шесть миллионов рублей.

Половина этих средств направлена на утепление тыльной и боковых сторон здания. Специалисты подрядной организации закрепляют на стенах листы пенополистирола. Этот материал призван удерживать тепло внутри творческого центра. Технология так называемого «мокрого фасада» также предусматривает нанесение штукатурки и краски с водоотталкивающим эффектом. Все для того, чтобы в холода в учреждении культуры сохранить тепло.

«Вентиляционные люки, которые в данный момент стоят, вышли из строя. Из-за открытых клапанов, на сцене очень холодно, скоро их закроют, тогда будет тепло», - рассказала директор творческого центра «Родина» Любовь Борминцева.

Через несколько дней в творческом центре стартует второй этап ремонта. Все работы должны быть завершены к 1 сентября.