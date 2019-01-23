Ремонт крыши школы в Кузнецке спас здание от протечек

В 2019 году в городе Кузнецке Пензенской области будет продолжен капитальный ремонт учреждений образования на средства областной программы. С начала ее действия в 2017-м обновились четыре школы. На очереди - еще одна, а также детский сад. Среди образовательных учреждений, которые преобразились за последнее время, - школа №16.

Здание образовательного учреждения было построено 51 год назад. За все это время впервые капитальный ремонт был сделан в 2018 году. Работы велись как внутри, так и снаружи здания и на крыше. Новая кровля уложена на площади более 700 квадратных метров.

«Это достаточно большой объем. Были проблемы, потому что состояние кровли не давало возможности эффективно эксплуатировать спортивный и актовый залы», - рассказал директор школы №16 Алексей Аникеев.

Ремонт крыши спас здание от протечек и позволил провести ремонт в помещениях на верхнем этаже. Заметно улучшились условия для занятий физкультурой. Из окон не дует, полы не скрипят, а потолок радует своей белизной.

«Очень приятно заниматься, благодаря пластиковым окнам стало гораздо теплее, по полу удобно ходить, он ровный, красивый. Теперь все аккуратно и чисто», - сказал преподаватель школы №16 Игорь Завьялов.

В 2019-м запланирован капитальный ремонт еще ряда учреждений образования. Уже известно, что в рамках областной программы поступят средства для проведения работ в лицее №21.

«Это одно из старейших зданий города, поэтому там будут проведены довольно-таки масштабные работы. Надеемся, что выиграем в конкурсе эту сумму - это около 11 миллионов. Сейчас готовятся документы на капитальный ремонт детского сада №24, там запланированы замена кровли, окон и некоторые косметические работы», - рассказала начальник управления образование Кузнецка Лариса Борисова.

Однако этим планы по ремонту не ограничиваются. Чиновники городского управления образования рассчитывают, что на втором этапе, с более поздними сроками проведения работ, будет отремонтировано еще одно учреждение Кузнецка.