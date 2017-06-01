01 июня 2017, 15:26Общество Ремонт дороги в Нижнеломовском районе завершат раньше срока В Нижнеломовском районе Пензенской области завершается ремонт участка автомобильной дороги «Нижний Ломов—Пачелма—Башмаково» протяженностью восемь километров. На сегодняшний день подрядная организация уложила два слоя асфальта и провела работы по благоустройству. Ожидается, что объект сдадут в первых числах июня – это на несколько недель раньше намеченного срока.

Ремонт участка трассы «Нижний Ломов-Пачелма–Башмаково» вышел на финишную прямую. На отрезке автодороги с четвертого по 12-й километр рабочие уложили два слоя асфальта: выравнивающий и основной. Дело осталось за малым.



«У нас три трубы водопропускные через дорогу. Был произведен ремонт впускных-выпускных оголовников, отремонтированы площадки на этих трубах. Залиты заново бетоном», - рассказал прораб подрядной организации Олег Журавлев.



Местные жители говорят, что ремонта на этом участке трассы не было два десятилетия, несмотря на то, что движение здесь достаточно интенсивное.



«Кочки, постоянно машину ремонтировали из-за подвески. Ужасно было ездить, а сейчас не нарадуемся, отличная дорога. Мы и с ребятишками на маленькой машине пробовали здесь ездить. Дорога очень хорошая. Спасибо, конечно, что сделали наконец-то. Мы очень рады», - поделилась жительница с. Верхний Ломов Ольга Попова.

На объекте трудятся сотрудники нижнеломовской подрядной организации - всего 20 человек. Начинают ранним утром и заканчивают с заходом солнца.



«Организация, в которой достаточно большой опыт работы, наличие техники, то есть она вполне справится с этим объектом», - отметил начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.



«До этого здесь была дорога не очень хорошая, так скажем. Но сейчас все ровно. Многие останавливаются, благодарят, говорят спасибо, что сделали для нас такое большое доброе дело», - сказал сотрудник подрядной организации Сергей Грачев.



Трудиться на объекте сотрудники подрядной организации начали в апреле. По плану, месяцем окончания ремонта значился август, однако работы будут завершены на несколько недель раньше намеченного срока - уже в первых числах июня.

Общество

просмотров 72