Ремонт детской школы искусств в Терновке завершат к сентябрю

«Готовится к новому учебному году детская школа искусств «Квинта», раньше ее отделение размещалось на арендуемых площадях в РДК «Терновский», теперь, после завершения ремонта, - в одном из зданий на улице Терновского. Для этого передали часть помещений, что позволит не только создать комфортные условия, но и увеличить количество обучающихся», - написал Виктор Кувайцев в Facebook.

Мэр сообщил, что в здании завершили ремонт кровли, сейчас идет замена окон. В планах - благоустройство прилегающей территории.

«К сентябрю все должно быть готово для учебного процесса», - отметил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».