Ремонт детской школы искусств в Терновке завершат к сентябрю

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22 августа 2019, 12:36Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев побывал в детской школе искусств «Квинта» и осмотрел ход ремонта объекта.
«Готовится к новому учебному году детская школа искусств «Квинта», раньше ее отделение размещалось на арендуемых площадях в РДК «Терновский», теперь, после завершения ремонта, - в одном из зданий на улице Терновского. Для этого передали часть помещений, что позволит не только создать комфортные условия, но и увеличить количество обучающихся», - написал Виктор Кувайцев в Facebook.
Мэр сообщил, что в здании завершили ремонт кровли, сейчас идет замена окон. В планах - благоустройство прилегающей территории.
«К сентябрю все должно быть готово для учебного процесса», - отметил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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