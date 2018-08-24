Ремонт Бакунинского моста начнется в 2019 году

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26 августа 2018, 11:24Общество
В ближайшем будущем в Пензе несколько значимых городских объектов преобразятся. И если на одном из них работы уже ведутся, то другие два ждут следующего года. Речь идет о набережной Суры, Бакунинском мосте и гостинице «Интурист».
Ремонт полувекового Бакунинского моста назрел уже давно. В 90-е на нем проводились работы, но они были скорее косметического характера. Однако последние несколько лет ведутся разговоры о том, что легче все снести и на этом месте построить новый мост.
Начать ремонт Бакунинского моста планируют в 2019 году. Точная сумма работ и конкретные сроки станут известны уже в сентябре, когда проектно-сметная документация пройдет экспертизу и будет получено заключение. Тем не менее, можно говорить о том, что новый автодорожный объект будет стоить более миллиарда рублей, а сроки проведения работ превысят сроки ремонта Свердловского моста.
«Будет чуть меньше двух лет, потому что, в отличие от Свердловского моста, здесь очень много инженерных коммуникаций, в том числе - по дну реки, которые нужно переустраивать. Соответственно, этот период растягивается», - рассказал вице-мэр Магомед Агамагомедов.
В следующем году работы начнутся и по восстановлению гостиничного комплекса «Интурист», который начали строить еще во времена Советского союза. Внешний облик не поменяется, а вот функционал станет шире. Высотное здание на Пушкина будет не только отелем, но и офисным центром.
Что же касается реконструкции городской набережной, то до конца года здесь должны завершить обустройство амфитеатра, освещения, ограждения нижней прогулочной зоны и ведущих к ней лестниц. На следующий год запланированы работы по благоустройству верхней прогулочной зоны набережной.
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