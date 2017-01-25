25 января 2017, 19:27Общество Гуляков накормил студентов блинами с медовухой Никаких лекций и конспектов, только отдых и веселье. В самом крупном вузе Пензы День российского студенчества отметили с особым размахом.

Получить горячий блин и медовуху из рук ректора университета - большая удача. Для студентов Александр Гуляков готовит не первый год. Возле уличной кухни собралась огромная очередь. Угощенье расходится на ура.



«Я неслучайно кормлю их блинами и пою медовухой, а чтобы они были еще лучше в учебе и работе», - сказал ректор ПГУ Александр Гуляков.



«Отлично, мне все нравится, особенно блины от ректора», - отметил студент ПГУ Сергей Кадыков.



День студента, или Татьянин день в пензенском государственном университете привыкли отмечать с особым размахом. Так исторически сложилось, что перед самым праздником у многих заканчивается сессия, а впереди - долгожданные каникулы. Торжество начинается с всеобщего построения. Руководство вуза обращается к студентам с поздравлениями, и, конечно, отдельно чествуют Татьян.

«Это мой день, я принимаю много поздравлений. Это такой особенный день, когда родители и близкие уделяют внимание. Это очень приятно», - сказала студентка ПГУ Татьяна Вычукжан.



«Сегодня вы студенты, завтра вы специалисты, а послезавтра вы руководители крупных промышленных предприятий и организаций , политические деятели, большие ученые, великие люди», - сказал Александр Гуляков.

Праздник молодости и юности в ПГУ посетили и представители пензенского отделения Сбербанка России. Банк тесно сотрудничает с вузом уже много лет.

«Сбербанк сегодня вручает сертификат на 70 книг из своей библиотеки. Это лучшие мировые авторы, бизнес-авторы. Мы хотим, чтобы эта библиотека была по праву востребована студентами и преподавателями ПГУ», - сказала управляющий пензенским отделением Сбербанка России Марина Дементьева.

Кульминацией уличной части праздника стали массовые развлечения. На площадке перед главным корпусом вуза прошли финальные игры по хоккею в валенках. Не обошлось и без излюбленной древнерусской забавы - покорения столба.

По традиции в Татьянин день самые активные студенты ПГУ отправляются в агитпоход по районам Пензенской области. Каждый день участникам придется проходить на лыжах по 15 километров.



«Заходим в шесть сел и даем вечером концерты для местных жителей, утром проводим профориентационную агитацию и мероприятия с детьми в школах», - рассказала старший преподаватель кафедры физического воспитания педагогического института ПГУ Оксана Терехина.

Шумно отметив Татьянин день, в агитпоход проводили пять студенческих отрядов - всего около 150 человек. В Пензу ребята вернутся через неделю.

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