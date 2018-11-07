Реконструкцию площади Ленина планируют завершить к середине ноября

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07 ноября 2018, 19:06Общество
Масштабная реконструкция главной площади областного центра - площади Ленина - вышла на финишную прямую. Рабочим осталось выложить плиткой небольшой участок и благоустроить территорию.
Площадь объекта составляет 7500 квадратных метров и чуть не дотягивает до футбольного поля. Плиткой из натурального камня выложено 80% территории. Подрядчик обещает закончить строительные работы к середине ноября.
«Мы ускорили темп работы, она ведется и в выходные дни. Сейчас на объекте задействовано порядка 30 человек», - прокомментировала заместитель начальника производственного отдела управления капитального строительства Пензы Елизавета Медведева.
Самый сложный и трудоемкий процесс связан с плиточными работами. Ведь надо выложить не просто гигантскую территорию, но еще и выделить исторический для областного центра объект - реку Шелоховку. Она до сих пор протекает под землей через центральные улицы Пензы, в том числе - через площадь Ленина и впадает в Суру. Теперь напоминать о ней жителям и гостям города будет мощение в виде рисунка.
«Условное обозначение Шелоховки выложено из гранита. По условному руслу реки будут располагаться фонари в историческом стиле, а рядом будут скамейки», - добавила Елизавета Медведева.
По завершению работ на площади установят лавочки, вазоны с цветами, новые элементы освещения. Композиционно объект будет гармонировать и с пешеходной улицей Московской, и со сквером, где находится памятник Ленину.
Зеленые насаждения на площади появятся весной. Сейчас для них готовят основание. В общей сложности на реконструкцию площади будет потрачено свыше 70 миллионов рублей.
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