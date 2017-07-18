18 июля 2017, 19:31Общество Реконструкцию набережной в Пензе идет в соответствии с графиком Реконструкция набережной идет по графику. Сейчас рабочие демонтируют старые бетонные плиты нижнего яруса и готовят территорию для укладки нового покрытия. О ходе работ рассказала заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина.

«Проводятся демонтаж плит. Данный вид работы будет закончен в августе. После этого обустроят нижнего прогулочного яруса, и новые плиты будут уложены на склоне», - сообщила она.

Работы по укладке нового покрытия планируют закончить в октябре. Весной 2018 года приступят к обустройству верхнего яруса набережной. Завершить реконструкцию участка планируют к лету 2018.

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