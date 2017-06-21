21 июня 2017, 10:06Общество Реконструкция Бакунинского моста в Пензе начнется в 2017 году Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев провели выездное совещание по вопросу технического состояния Бакунинского моста.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ознакомившись с проектом реконструкции моста, глава региона поручил скорректировать проектное решение и приступить к работам до конца текущего года.

«Бакунинский мост – одна из важных транспортных артерий, которая связывает развивающийся район ГПЗ-24 с центром города, безусловно, сооружение нуждается в реконструкции, что позволит увеличить его пропускную способность», – отметил Виктор Кувайцев.

Также губернатор оценил ход работ по реконструкции набережной реки Суры.

«В настоящее время ведется демонтаж плит с откосов и нижней прогулочной зоны левобережья на участке от Бакунинского до Подвесного моста. Параллельно специалисты осуществляют подготовку основания тротуаров из гранитного щебня. В соответствии с проектной документацией прогулочная зона и откосы на уровне трехметровой высоты будут вымощены гранитными плитами», - сообщили в городской администрации.

Остальную часть спусков обустроят бетонной газонной решеткой. Весь комплекс работ планируют завершить к концу года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_bakuninskiy_most_odna_iz_vazhnykh_transportnykh_arteriy/