Реконструкция Бакунинского моста в Пензе начнется в 2017 году

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 июня 2017, 10:06Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев провели выездное совещание по вопросу технического состояния Бакунинского моста.
Как сообщает пресс-служба мэрии, ознакомившись с проектом реконструкции моста, глава региона поручил скорректировать проектное решение и приступить к работам до конца текущего года.
«Бакунинский мост – одна из важных транспортных артерий, которая связывает развивающийся район ГПЗ-24 с центром города, безусловно, сооружение нуждается в реконструкции, что позволит увеличить его пропускную способность», – отметил Виктор Кувайцев.
Также губернатор оценил ход работ по реконструкции набережной реки Суры.
«В настоящее время ведется демонтаж плит с откосов и нижней прогулочной зоны левобережья на участке от Бакунинского до Подвесного моста. Параллельно специалисты осуществляют подготовку основания тротуаров из гранитного щебня. В соответствии с проектной документацией прогулочная зона и откосы на уровне трехметровой высоты будут вымощены гранитными плитами», - сообщили в городской администрации.
Остальную часть спусков обустроят бетонной газонной решеткой. Весь комплекс работ планируют завершить к концу года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
21 июня 2017, 13:09В Пензенской области завели дела на родителей, не кормивших детей
21 июня 2017, 12:32«Сбербанк» презентовал новые корпоративные сервисы
21 июня 2017, 12:04В Пензенской области депутата принудили сложить полномочия
21 июня 2017, 11:36На Южной поляне иномарка подрезала легковушку
21 июня 2017, 11:0321 июня на пензенские дороги вышла 21 ремонтная бригада
21 июня 2017, 10:32На перекрестке ул. Окружная и Воронова столкнулись 2 авто. ФОТО
21 июня 2017, 10:06Реконструкция Бакунинского моста в Пензе начнется в 2017 году
21 июня 2017, 09:24Кувайцев поручил убедить каждого жильца ул. Ударной, 35 освободить дом