Рекламный щит превратил квартиру пензячки в погреб

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15 апреля 2019, 10:01Общество
Жительница Пензы пожаловалась на рекламный щит, установленный напротив окна ее квартиры. Горожанка отмечает, что он перекрывает солнечный свет, в жилище темно даже днем, как в погребе.
«На перекрестке улиц Циолковского и Беляева находится рекламный щит. Он закрывает в квартире на первом этаже солнышко. Плохо работает сотовая связь. Прошу его убрать рекламный щит», - написала она в «Жалобной книге».
Обращение редакция направила в администрацию Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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