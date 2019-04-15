15 апреля 2019, 10:01Общество

Рекламный щит превратил квартиру пензячки в погреб

Жительница Пензы пожаловалась на рекламный щит, установленный напротив окна ее квартиры. Горожанка отмечает, что он перекрывает солнечный свет, в жилище темно даже днем, как в погребе.

«На перекрестке улиц Циолковского и Беляева находится рекламный щит. Он закрывает в квартире на первом этаже солнышко. Плохо работает сотовая связь. Прошу его убрать рекламный щит», - написала она в «Жалобной книге».

Обращение редакция направила в администрацию Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот http://penza-press.ru/ask

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