Регистратура детской областной больницы преобразилась. ФОТО

В пензенской областной детской клинической больнице им. Н.Ф. Филатова – нововведения. Уже с 15 января маленькие пациенты и их родители будут ждать приема врача в комфортных условиях. Обстановку оценил губернатор Иван Белозерцев.

Как сообщил главный врач областной детской больницы Максим Баженов, ремонт шел в рамках федеральной программы.

«У нас было два небольших зала, мы их объединили, сделали одну большую открытую регистратуру, раскрасили стены для детей, перенесли сюда гардероб, завершаем обставлять зал ожидания, повесим два монитора, на которым будем показывать ролики о здоровом образе жизни, ролики для мам, как ухаживать за новорожденными, какие прививки надо делать. Очередь будет электронная. Автоматические двери поставили для удобства мам с колясками. Регистратура откроется 15 января», - рассказал он главе региона.

Иван Белозерцев положительно оценил нововведения, поинтересовался тонкостями работы регистратуры и обратил внимание на необходимость установки сидений.

«Надо поставить мягкие кресла, чтобы люди не стояли в очереди», - отметил он.

Однако на этом преобразования не завершатся. По словам министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова, реконструкция затронет приемное отделение (там будут койки реанимации и даже операционный блок), акушерский корпус отдадут под соматический и соединят его с основным зданием теплым переходом.

Ремонт начнется в 2019 и продолжится в 2020 году.