Региональный политсовет подвел итоги реализации партийных проектов

27 декабря в исполкоме Пензенского регионального отделения «Единой России» состоялось заседание политсовета. О реализации проектов партии на территории области в 2018 году отчитались координаторы проектов.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе, региональный координатор проекта партии «Крепкая семья» Александр Еремкин подчеркнул, что все проекты направлены на то, чтобы улучшить качество жизни граждан и системно решать возникающие проблемы.

На сегодняшний день в области 3090 семей воспитывают детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 1068 детей воспитывается в семьях усыновителей (удочерителей), 1537 ребят - в семьях опекунов, и 1091 ребенок - в приемных семьях.

Региональный координатор проекта партии «Городская среда» Виктор Кувацев в своем выступлении подчеркнул, что в рамках проекта проделана огромная работа. Сегодня благоустраиваются не только дворы и места массового отдыха в Пензе, но и в муниципалитетах. Причем все положительные изменения происходят на основании обращений и инициатив жителей. Проект реализуется уже три года, и все это время обеспечен общественный контроль на каждом этапе реализации программ благоустройства. И в эту работу с каждым годом вовлекается большое количество местных жителей.

«К сожалению, мы пока не решили проблему чистоты, потому что у нас нет мер воздействия на автолюбителей, нарушающих благоустройство. И, конечно, надо больше работать над формированием культурных привычек обращения граждан с окружающей средой»,– подчеркнул он.

Главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев, возглавляющий Партийный проект «Здоровое будущее», отметил, что в здравоохранении начинают развиваться цифровые технологии, успешно применяются дистанционное консультирование и диагностика.

«В нашем проекте большое внимание уделяется педиатрии – детскому здравоохранению. Поэтому проект «Здоровое будущее» нацелен и на улучшение материально-технической базы учреждений педиатрии и детской хирургии, строительство и реконструкцию детских поликлиник, развитие системы школьной медицины. Я уверен, что совместными усилиями мы достигнем того, что педиатрия и в стране, и в нашей Пензенской области будет на самом высоком уровне», - сказал он.

«Среди первоочередных задач проекта «Историческая память» партия обращает особое внимание на содействие таким важным процессам, как реставрация памятников истории и культуры, изучение и сохранение объектов исторического наследия, общественный контроль принятия архитектурных и градостроительных решений, оказывающих влияние на формирование городской среды», – рассказал региональный координатор проекта «Историческая память» Виктор Кондрашин.

Региональный координатор проекта «Российское село» Василий Чернышов отметил, что за последние годы аграрии Пензенской области совершили прорыв в сфере сельского хозяйства. Достигнуты хорошие показатели в растениеводстве, взят высокий темп прироста в производстве молока и мяса. В настоящее время регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по урожайности зерновых и валовому сбору сахарной свеклы, а также абсолютный лидер по урожайности подсолнечника.

Региональный координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Олег Кочетков подчеркнул, что для решения задач развития промышленности и укрепления экономики Пензенской области очень важно в рамках проекта оказывать содействие в создании новых предприятий и производств на территории области, развивать частно-государственное партнерство, формировать инфраструктуру малого и среднего бизнеса, а также распространять успешные практики для формирования инновационный среды.

Региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Владимир Мутовкин в своем выступлении подчеркнул, что данный проект выполняет важную социальную функцию. Он помогает гражданам реализовывать свои жилищные права, выстраивать взаимоотношения с управляющей организацией, и, если есть необходимость, выбрать новую. В рамках проекта жители получают грамотную консультацию о том, как создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды, как разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, как решить проблему благоустройства дворовой территории, урегулировать конфликты с соседями и многое другое.

Сегодня в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» администрации районов, представители регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, управления Госжилстройтехинспекции и ЖКХ, социального управления, специалисты городских поликлиник стали частыми гостями у жителей разных микрорайонов города Пензы. Они проводят для граждан консультации по самым насущным вопросам, касающимся деятельности управляющих компаний; начисления платы за потребление коммунальных ресурсов и капитальный ремонт многоквартирных домов; затрагивающим проблемы благоустройства внутридворовых территорий; социальных выплат гражданам, достигшим пенсионного возраста.