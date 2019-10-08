Региональный минздрав приглашает пензенцев на встречу с кардиологом

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, на встрече можно будет узнать, как предотвратить и лечить гипертонию, как избежать осложнений и чем опасен отказ от назначенного лечения.

Также посетители лектория смогут получить индивидуальную консультацию кардиолога в плановом режиме с назначением всех необходимых методов исследования.

Встреча состоится в конференц-зале поликлиники Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко 10 октября в 15:00.

Напоминаем, что минздрав Пензенской области проводит цикл обучающих лекториев, в рамках которых слушатели получают ответы на волнующие их вопросы и консультации по лечению. На прошлой неделе участники лектория имели возможность сделать прививку от гриппа.

Возрастное ограничение - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».