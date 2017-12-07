Ребята из Пензы бесплатно отправились отдыхать в «Артек»

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07 декабря 2017, 13:05Общество
В Международном детском центре «Артек» стартовала смена «Мир глазами детей». В ней принимают участие 45 ребят из Пензенской области. Смена продлится до 26 декабря.
Программа смены направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к изобразительному искусству, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа мира, сообщает пресс-центр правительства области.
В 2017 году пензенские дети уже побывали в 11 сменах «Артека». На регион предоставили 315 бесплатных путевок, 180 из них выделили дополнительно для поощрения талантливых, одаренных детей, достигших успехов в учебе, спорте, музыке, общественной деятельности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Получить бесплатную путевку в МДЦ «Артек» может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться в системе АИС «Путевка» и подать заявку на любую из предложенных смен.
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