Ребенок – в больнице. Появились подробности ДТП возле Трофимовки

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02 июля 2019, 15:34Происшествия
В Бессоновском районе произошло ДТП. В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области сообщили подробности.
По предварительным данным, 1 июля в 19.00 на 659 километре трассы М-5 «Урал» неподалеку от села Трофимовка столкнулись Lada Largus, за рулем которой находился 57-летний водитель, и Kia Rio под управлением 25-летнего молодого человека.
В результате аварии пострадали пассажиры иномарки – 24-летняя девушка и ребенок, а также 52-летний мужчина, который находился в отечественной легковушке. Их с травмами доставили в больницу.
«Проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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