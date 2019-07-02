02 июля 2019, 15:34Происшествия

Ребенок – в больнице. Появились подробности ДТП возле Трофимовки

В Бессоновском районе произошло ДТП. В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области сообщили подробности.

По предварительным данным, 1 июля в 19.00 на 659 километре трассы М-5 «Урал» неподалеку от села Трофимовка столкнулись Lada Largus, за рулем которой находился 57-летний водитель, и Kia Rio под управлением 25-летнего молодого человека.

В результате аварии пострадали пассажиры иномарки – 24-летняя девушка и ребенок, а также 52-летний мужчина, который находился в отечественной легковушке. Их с травмами доставили в больницу.

«Проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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