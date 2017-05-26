Разыскивается пропавший 60-летний пензенец Михаил Аляксин

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26 мая 2017, 17:53Общество
Пензенцев просят помочь в поиске пропавшего 60-летнего жителя Пензенского района Михаила Дмитриевича Аляксина.
Как сообщается в группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Пенза» соцсети «ВКонтакте», мужчина пропал на станции «Леонидовка» 24 мая, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие с залысинами, был одет в фиолетово-синюю куртку на молнии, синие спортивные штаны, светло-серую майку и калоши. Дезориентирован, может нуждаться в медицинской помощи», - отмечается в сообществе.
Информацию о возможном местонахождении мужчины просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 02 или 102.
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