Развернуло. Пензенцы рассказали об аварии с «Яндекс.Такси»

В Пензе на улице Луначарского днем 9 июля произошла авария. Об этом стало известно из соцсети.

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в группе во «ВКонтакте». Они рассказали, что машины столкнулись примерно в 14.30. Участниками ДТП стали Daewoo Matiz и Lada Granta с логотипом «Яндекс.Такси».

Судя по фото, столкновение было лобовым. Matiz развернуло и выбросило на встречку. У обеих машин сильно разбит капот.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».