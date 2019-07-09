Развернуло. Пензенцы рассказали об аварии с «Яндекс.Такси»

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09 июля 2019, 17:39Происшествия
В Пензе на улице Луначарского днем 9 июля произошла авария. Об этом стало известно из соцсети.
Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в группе во «ВКонтакте». Они рассказали, что машины столкнулись примерно в 14.30. Участниками ДТП стали Daewoo Matiz и Lada Granta с логотипом «Яндекс.Такси».
Судя по фото, столкновение было лобовым. Matiz развернуло и выбросило на встречку. У обеих машин сильно разбит капот.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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