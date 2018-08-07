Разработку пензенца планируют использовать в 400 школах страны

Пензенская делегация вернулась с окружного молодежного форума «iВолга». Один из изобретателей попал в восьмерку счастливчиков и стал обладателем гранта. Иван Танасов представил необычный образовательный проект, а точнее, настольную игру об отечественной войне 1812 года и теперь разработку планируют использовать в 400 школах по всей стране.

На карточках - изображения русских и французских генералов. Сначала участники игры кидают наудачу кости, а затем всерьез задумываются о военной тактике. На молодежном форуме «iВолга» в Самарской области Иван Танасов стал одним из восьми победителей и получил грант в размере 300 тысяч рублей. За плечами у него - преподавание в обычной школе. Опыт педагога натолкнул его на мысль, что детям нужна не сухая информация, а живое взаимодействие. Для амбициозного проекта потребовалось выбрать нечто незыблемое.

«Игра затрагивает полководцев. Непревзойденного Суворова, у которого не было ни одного поражения. Кутузов, который пожертвовал столицей для того, что выиграть войну. Это какие-то нереальные исторические моменты», - сказал создатель игры.

Сначала у команды-разработчика, а вместе с Иваном это три человека, были наполеоновские планы: они представляли на игровых полях красочные фигурки Наполеона и Александра II. Но затем они решили остановиться на простой форме - карточной игре. Последние детали Иван привнес буквально перед отправкой на «iВолгу», за десять минут до отъезда выпилил на станке несколько фишек, которые обозначают лагерь.

Как признается Иван, разработка его команды уникальна и с психологической точки зрения. В отличие от большинства настольных игр, эта не разделяет людей, а напротив - объединяет их. Игроки могут объединиться в несколько лагерей и сообща думать над тактикой. Молодой человек признался, что тестировал игру на форуме, это стало яркой частью досуга.

На «iВолге» в 2018 году Пензенскую область представляли 96 человек, и победил только проект настольной игры.

Всего в молодежном форуме Приволжского федерального округа участвовали более двух тысяч молодых изобретателей, организаторы построили в этом году и специальный инклюзивный городок.

Принцип участия в форуме остается прежним: нужно рассказать о своем проекте, а затем защитить его. К участию допускаются изобретатели от 18 до 30 лет. Что же касается победителей из Пензы и их дальнейших планов известно, что образовательная игра появится в 400 школах России. Также современные изобретатели выпустят брошюру с жизнеописаниями героев войны 1812 года - в педагогических целях. Именно на это и пойдут средства гранта.