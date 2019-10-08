08 октября 2019, 16:36Происшествия

Разлетелась на куски. В Бессоновском районе разбилась фура

В Бессоновском районе Пензенской области днем 8 октября произошла жуткая авария. Информация об этом появилась в Сети.

Очевидцы опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте» фото и видео с места происшествия. Они рассказали, что фура съехала в кювет и перевернулась в селе Бакшеевка примерно в 13:30. Пользователи добавили, что на дороге начала образовываться пробка.

Судя по кадрам, большегруз лежит на боку. У него на куски разлетелся прицеп, из которого вывалилось содержимое. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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