Разлетелась на куски. В Бессоновском районе разбилась фура

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08 октября 2019, 16:36Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области днем 8 октября произошла жуткая авария. Информация об этом появилась в Сети.
Очевидцы опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте» фото и видео с места происшествия. Они рассказали, что фура съехала в кювет и перевернулась в селе Бакшеевка примерно в 13:30. Пользователи добавили, что на дороге начала образовываться пробка.
Судя по кадрам, большегруз лежит на боку. У него на куски разлетелся прицеп, из которого вывалилось содержимое. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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