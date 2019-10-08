Разлетелась на куски. В Бессоновском районе разбилась фура

Очевидцы опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте» фото и видео с места происшествия. Они рассказали, что фура съехала в кювет и перевернулась в селе Бакшеевка примерно в 13:30. Пользователи добавили, что на дороге начала образовываться пробка.



Судя по кадрам, большегруз лежит на боку. У него на куски разлетелся прицеп, из которого вывалилось содержимое. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».