Распухли лапки. Пензенцы спасают щенка, который попал под колеса КамАЗа

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» пытаются вылечить щенка, который попал под колеса большегруза. У малыша сильно повреждены лапы.

«Очевидцы рассказали, что мальчишку попал под колеса. Он держится молодцом, но лапы сильно распухли, кровоточащие раны», - написали волонтеры в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники центра «Питомец» отвезли щенка к ветеринару. После обследования выяснилось, что у малыша серьезные травмы лап, к тому же он страдает рахитом.

Волонтеры попросили пензенцев помочь им поставить песика на лапки. О том, как помочь пушистому малышу, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».