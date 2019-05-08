Распухли лапки. Пензенцы спасают щенка, который попал под колеса КамАЗа

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08 мая 2019, 17:08Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» пытаются вылечить щенка, который попал под колеса большегруза. У малыша сильно повреждены лапы.
«Очевидцы рассказали, что мальчишку попал под колеса. Он держится молодцом, но лапы сильно распухли, кровоточащие раны», - написали волонтеры в своей группе соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники центра «Питомец» отвезли щенка к ветеринару. После обследования выяснилось, что у малыша серьезные травмы лап, к тому же он страдает рахитом.
Волонтеры попросили пензенцев помочь им поставить песика на лапки. О том, как помочь пушистому малышу, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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