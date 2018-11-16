Распространителем инфекции в бессоновской школе мог стать работник

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16 ноября 2018, 16:04Общество
Сотрудники Роспотребнадзора Пензенской области провели проверку в школе села Бессоновка, где 19 детей госпитализировали с признаками кишечной инфекции.
Выяснилось, что вероятным источником распространения заболевания мог быть один из работников школьного пищеблока. У сотрудника обнаружили возбудитель острой кишечной инфекции.
В настоящее время в школе ввели карантин и проводят дезинфекцию.
«По результатам проведенного комплекса мероприятий составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.6 и 6.7 ч.1 КоАП РФ. Материалы проверки станут поводом для возбуждения уголовного дела», - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Напомним, 9 ноября стало известно, что девять школьников попали в больницу. В настоящее время там находятся 19 ребят от 9 до 15 лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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