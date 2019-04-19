19 апреля 2019, 10:01Происшествия

«Расквасило капот». В Ахунах столкнулись два авто

В Пензе в Ахунах утром 19 апреля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал фотографии с места ДТП в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что инцидент произошел в семь часов утра.

«Расквасило капот», - добавил автор поста.

Судя по снимкам, столкнулись Chevrolet Niva и «ВАЗ-21099». У обеих машин сильно поврежден капот, у кроссовера также - большая царапина на водительской двери.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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