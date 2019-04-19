«Расквасило капот». В Ахунах столкнулись два авто

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19 апреля 2019, 10:01Происшествия
В Пензе в Ахунах утром 19 апреля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Пользователь опубликовал фотографии с места ДТП в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что инцидент произошел в семь часов утра.
«Расквасило капот», - добавил автор поста.
Судя по снимкам, столкнулись Chevrolet Niva и «ВАЗ-21099». У обеих машин сильно поврежден капот, у кроссовера также - большая царапина на водительской двери.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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