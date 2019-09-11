Расчет льгот на оплату ЖКУ для пензенцев будет производиться по новому

С 1 сентября 2019 года изменится механизм предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг региональным и федеральным льготникам Пензенской области.

О том, как будут начисляться льготы, рассказал в ходе брифинга 11 сентября министр труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан.

«Раньше возмещение затрат рассчитывалось в зависимости от регионального стандарта. Теперь это зависит от фактических затрат на коммунальные услуги: 50 процентов расходов на ЖКУ возмещается с учетом нормативов на каждого льготника», - сообщил он.

Всего в Пензенской области, по словам министра, 240 тысяч человек имеют право на льготы по компенсации за ЖКУ. Среди них - половина федеральных, к ним относятся инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, остальные – региональные, это ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, женщины с медалью «Материнская доблесть» 1 или 2 степени, реабилитированные или признанные пострадавшими от политических репрессий.

Алексей Качан добавил, что в настоящее время разрабатывается вопрос о повышении в 2019 году сумм компенсации региональным льготникам.

«Кроме того, принято решение, что компенсация за отопление в зимний период по всем категориям будет производиться без ограничения нормативной жилой площади. То есть 50% будут компенсировать независимо от норматива на каждого льготника», - отметил министр.

Чтобы получить консультацию, по всем вопросам, связанным с изменением механизма расчета компенсации льготникам, можно позвонить по бесплатному многоканальному телефону: 8-800-201-60-86. Он работает с 9 до 18 часов, пишет ИА «Пенза-Пресс».