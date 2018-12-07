Ранним утром на ул. Кижеватова эвакуировали людей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 декабря 2018, 10:01Происшествия
В Пензе утром 7 декабря из-за возгорания на ул. Кижеватова пришлось эвакуировать жителей.
Пожар случился около шести утра.
«Выгорело подсобное помещение, обгорел электрический щиток в жилом доме. Осуществлялась частичная эвакуация жителей», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ликвидировали возгорание семь человек с помощью трех спецмашин. О пострадавших информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
07 декабря 2018, 16:38Пензенец поплатился за ложь в суде
07 декабря 2018, 16:07Иван Белозерцев занял 31 место в рейтинге цитируемости губернаторов
07 декабря 2018, 15:37На перекрестке в центре Пензы горожан вынуждают играть в русскую рулетку
07 декабря 2018, 15:06Пензу завесили антикоррупционной рекламой
07 декабря 2018, 14:36В Пензе впервые пройдут соревнования по перетягиванию каната
07 декабря 2018, 14:06В Пензенской области на ремонт дорог выделят около 6 млрд руб
07 декабря 2018, 13:36В Мокшанском районе сгорел деревянный дом
07 декабря 2018, 13:04Пензенские конькобежцы стали вторыми на всероссийских соревнованиях