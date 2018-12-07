07 декабря 2018, 10:01Происшествия

Ранним утром на ул. Кижеватова эвакуировали людей

В Пензе утром 7 декабря из-за возгорания на ул. Кижеватова пришлось эвакуировать жителей.

Пожар случился около шести утра.

«Выгорело подсобное помещение, обгорел электрический щиток в жилом доме. Осуществлялась частичная эвакуация жителей», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ликвидировали возгорание семь человек с помощью трех спецмашин. О пострадавших информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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