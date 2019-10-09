Районы Пензенской области борются за звание самого творческого

Пензенцев познакомили с культурой народов, проживающих в Мокшанском районе. Презентация муниципалитета состоялась в рамках фестиваля-конкурса «Пою тебе, мой Сурский край». Он посвящен 80-летию образования Пензенской области и должен охватить все районы.

В фойе областной библиотеки имени Лермонтова собралось языковое многоголосье. В Мокшанском районе бережно относятся к традициям всех национальностей, проживающих на его территории, и с радостью демонстрируют свои обычаи.

«Мы представляем мордовскую кухню. Презентуем квашеную капусту, квашеное молоко, яйца вареные, блины и выпечку. Советуемся со своими бабушками и дедушками, у них берем рецепты, они нам подсказывают, как правильно готовить мордовскую кухню», - рассказал участница фестиваля-конкурса Любовь Аверкина.

Пока в фойе Лермонтовской библиотеки гости пробовали национальные блюда и знакомились с промыслами Мокшанского района, за кулисами концертного зала готовились артисты. В концертной программе нашлось место и для номеров, которые выходили за рамки национальной культуры. Целый блок посвятили Великой Отечественной войне.

Знакомство с творческими коллективами и национальным колоритом Мокшанского района состоялось в рамках регионального смотра-конкурса «Пою тебе, мой Сурский край». В 2019 году он посвящен 80-летию образования Пензенской области и впервые имеет соревновательную составляющую. Помимо зрителей в зале находилось жюри, которое после презентации каждого района выставляло оценки. Рейтинг опубликован на сайте фестиваля. Район, набравший самое большое количество баллов, ждет награда.

«Это будут достаточно серьезные призы. Например, качественная аппаратура, которую обычным сельских коллективам сложно приобрести самостоятельно», - рассказал председатель жюри фестиваля-конкурса Наиль Юсупов.

Лучших исполнителей также отметят призами. Тем не менее главной целью фестиваля его организаторы называют именно знакомство: с культурой, обычаями и традициями, обмен идеями и творческими проектами.

Представители Мокшанского района презентовали свое творчество 14-ми по счету. Осталось 12. Итоги фестиваля подведут в феврале (0+) на праздновании 81-го дня рождения Пензенской области.