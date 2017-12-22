22 декабря 2017, 19:29Общество Радио «Экспресс» приглашает пензенцев поучаствовать в конкурсе Активные радиослушатели могут получить в подарок елочку. В честь Нового года на радио «Экспресс» стартовал традиционный конкурсный марафон. Обладателями зеленой красавицы могут стать все, кто настроил свои приемники на волну 105.2 FM. Чтобы получить подарок, нужно всего лишь выполнить задание ведущих. Кстати для пензенцев они приготовили немало остроумных заданий и еще больше приятных сюрпризов.

Не просто елки, а Экспресс-елки. Зеленые красавицы - специально от радио «Экспресс». Пушистые и душистые символы Нового года ждут самых активных слушателей волны 105.2 FM. Шанс получить елочку в подарок есть у всех. Ведущие подготовили много конкурсов. Победителем первого стал Андрей Носов.

«Безумно рад, я хотел выиграть. Сегодня с дочкой после садика все нарядим», - сказал слушатель радио «Экспресс» Андрей Носов.

А первая елочная игрушка - конечно от радио «Экспресс». Это еще один новогодний подарок, который мы приготовили для своих любимых слушателей.

Пушистые елки на «Экспрессе» появились благодаря региональному Минлесхозу. Специалисты уверяют, что новогодние деревья долго будут радовать своих обладателей.

«У нас такая акция - мы раздали елки всем, кто желает, поэтому развезли елочки порядка 3000 штук - это в детские сады, дома престарелых, во все социальные объекты, во все районы области и города Пензы», - сказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Дарить пензенцам теплые поздравления и оригинальные подарки перед Новым годом для радио «Экспресс» стало доброй традицией. Помимо елок и украшений, есть и другие приятные сюрпризы.

«Кульки, сделанные в ручную сотрудниками, шарики, билеты на детскую елку. Вся акция продлится вплоть до Нового года, можно уже прямо сейчас настраиваться на 105.2 FM и участвовать в конкурсах» - рассказал шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.

Пока ведущие активно собирают кульки с конфетами, а радиослушатели забирают свои призы, скорее настраивайтесь на волну 105.2 FM, участвуйте в конкурсах и поздравляйте с Новым годом своих друзей и близких.

Слушайте радио «Экспресс», ловите удачу, приходите за подарками. С наступающим Новым годом.

Общество

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