Радио «Экспресс» подарило пензенцам новогодние елки

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23 декабря 2016, 18:46Политика
В Пензе радио «Экспресс» снова радует слушателей приятными подарками. Счастливчики получили к Новому году елки. Их вручил главный зимний волшебник - Дед Мороз.
Ароматные и вечнозеленые презенты от радио «Экспресс» - для постоянных слушателей. Все они дозвонились в студию и справились с несложными заданиями ведущих радиоэфира.
«Самый новогодний подарок в канун Нового года это что? Конечно, елка! Она обеспечивает остальными подарками себя и окружающих, потому что именно под елочку и должны положить те самые подарки», - сказал шеф-редактор радио «Экспресс» Денис Симонов.
Сотворить новогоднее чудо ведущим радиостанции помогли сотрудники министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Для слушателей радио «Экспресс» они отобрали самые красивые деревья.
«Мы предоставили несколько десятков новогодних елочек. Для того, чтобы вырастить одну такую красавицу, нужно не менее десяти лет. Для этого нужен труд лесного хозяйства, должный уход за растениями», - сказал заместитель начальника управления лесного хозяйства министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Сергей Шалыгин.
Как признались постоянные слушатели, выиграть к Новому году елочку для них не составило особого труда. Нужно было просто внимательно слушать любимую волну 105.2 FM.
«С утра, как встаю и пока не лягу спать, у меня радио играет постоянно. Нравится абсолютно все, акции и конкурсы всегда радуют», - сказала жительница г. Пензы Инна Митрюхина.
Конкурс ведущие радио «Экспресс» проводят с 1 декабря, но шанс получить в канун Нового года подарок все еще есть. Акция продлится вплоть до 30 декабря.
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