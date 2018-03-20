Радио «Экспресс» отметило день рождения зижигательной вечеринкой

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20 марта 2018, 19:31Общество
Радио «Экспресс» отметило день рождения, устроив своим слушателям незабываемый вечер в одном из клубов. Главным подарком пензенцам стало выступление музыкального дуэта из Москвы.
Это был не вечер, а целая ночь музыки. Девятилетие радиостанции отмечали ведущие и их слушатели. Чтобы попасть на дискотеку, нужно было слушать прямые эфиры, в них разыгрывались пригласительные билеты. Сначала за пультом зажигали DJ Курганский и ребята из проекта Da Rave. Они регулярно делают свои шоу на волнах 105.2 FM поздними вечерами. Гвоздем программы стали гости из столицы.
ASTERO - пример удачного симбиоза электронной и гитарной музыки. В арсенале музыкантов есть и свои композиции, и обработки известных мировых хитов.
Сотрудничеству радио «Экспресс» и группе ASTERO уже год. Каждую среду в 22 часа в эфире пензенской радиостанции любой желающий может послушать их совместное шоу - Mastereo (16+). Также москвичи щедро делятся с Пензой своими музыкальными новинками, причем раньше, чем те попадают в интернет. Кстати, накануне праздничной вечеринки оба музыканта побывали в гостях у ведущих, поздравив их лично с днем рождения радиостанции.
Кроме гитары, в своем творчестве ASTERO использует клавишные, так называемую «расческу», и различные современные примочки. Самый яркий, в буквальном смысле, инструмент, называется Launchpad.
«Мы радовались и веселились вместе с командой ASTERO, было очень круто, огромное спасибо, мы вас любим», - рассказала ведущая радио «Экспресс» Галина Толова.
«Я даже вспомнил, что могу танцевать», - сказал ведущий радио «Экспресс» Евгений Савельев.
За девять лет радиостанция накопила немалый опыт. Она первой в Пензе запустила онлайн вещание в смартфонах. Сегодня ее можно не только услышать, но и увидеть, из студии ведется видеотрансляция. В эфирной сетке масса проектов, от вечернего чата до ночных авторских программ.
«Там сейчас обновилась команда, пришли новые ведущие, думаю, что у них есть все шансы продолжать занимать лидирующие позиции», - отметил генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.
Ведущие радио «Экспресс» не расслабляются, впереди еще более ответственный рубеж - 10-летие работы в живом эфире. У них в запасе целый год, чтобы приготовить для своих слушателей новый сюрприз.
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