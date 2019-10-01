Главный жилищный инспектор области рассказала о судьбе ЖК «Тернопольский»

Дольщики жилого комплекса «Тернопольский» обеспокоены тем, что дом по улице Рахманинова могут ввести в эксплуатацию позже, чем было обещано. Это горожане активно обсуждают в социальных сетях. Участники долевого строительства заметили, что со стройплощадки была вывезена тяжелая техника. Опасения развеяла главный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко.

«В четырех секциях уже завершены внутренние отделочные работы. Мы понимаем, с чем связаны опасения. Дело в том, что строительная площадка готовится под благоустройство. Оттуда вывезены вагончики, в которых ранее базировались рабочие. Это обусловлено переходом на следующий этап строительства. Никто не говорит о переносах сроков, они остаются теми же», - рассказала Инна Левченко.



Жилой комплекс «Тернопольский» планируют сдать в эксплуатацию до конца 2020 года. По словам Инны Левченко, на одном из самых больших домов «Пензастроя» работы ведутся по графику: завершена отделка фасада, укладка кровли, в полном объеме смонтированы оконные конструкции, продолжается разводка внутренних инженерных коммуникаций и отделка мест общего пользования.