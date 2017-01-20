Работы по реконструкции роддома на ул. Пушкина вышли на новый этап

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22 января 2017, 14:49Политика
Работы по строительству перинатального центра находятся на завершающей стадии. Уже скоро Пензенская область получит клинику широкого профиля, где молодые и будущие мамы будут проходить лечение и реабилитацию при помощи современных медицинских технологий. Впрочем, на 2017 год намечена сдача еще нескольких объектов здравоохранения: городского роддома и областной станции скорой помощи.
Порядка 100 миллионов рублей предусмотрено в бюджете региона на реконструкцию Пензенской областной станции скорой медицинской помощи. Предстоит капитально отремонтировать все здание. В итоге будут созданы комфортные условия для дежурных бригад, работающих в круглосуточном режиме.
После ремонта в здании разместят диспетчерскую службу, которая будет охватывать скорую и неотложную помощь. Кроме того, здесь же будет создан амбулаторно-поликлинический отдел и два центра: медицины-катастроф и учебно-методический, который позволит обучать работников здравоохранения и студентов, учащихся медицинского колледжа
Проектно-сметная документация необходимая для проведения работ готова. К ремонту планируют приступить в ближайшее время. На другом объекте здравоохранения строительство уже давно идет полным ходом. Работы в здании бывшего роддома на улице Пушкина перешли на новый этап. Специалисты приступили к черновой отделке помещений и утеплению фасада.
«Идет монтаж всех коммуникаций, уже навешиваются радиаторы, идет разводка по кабинетам, то есть, в принципе, на сегодняшний день все идет в плановом порядке. Полностью заменили все сети, то есть новая система ливневой канализации, новая система отопления. Смонтирован индивидуальный тепловой пункт», - сообщил директор Пензенского городского родильного дома Николай Дружинин.
В 2017 году из регионального бюджета на реконструкцию здания бывшего роддома будет выделено более 75 миллионов рублей. Сейчас на объекте трудится около шестидесяти человек. Планируется, что все ремонтные работы будут завершены уже этой весной. Здесь должна разместится центральная женская консультация, оснащенная самым современным медицинским оборудованием.
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