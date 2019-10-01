Работы на улице Ударной, 22 выполнит новый подрядчик

В доме на улице Ударной, 22 меняется подрядчик. Напомним, там уже более полугода идет капитальный ремонт кровли, и все это время строение фактически стоит без крыши. От дождей промокли стены, а в квартирах на верхних этажах - постоянная сырость и плесень. За работы возьмется компания, которая также участвовала в конкурсе, но не победила. Ее специалисты приступят к капитальному ремонту кровли на улице Ударной на следующей неделе.

В доме не прекращаются дожди. В подъезде на верхнем этаже пузырится отсыревший потолок, на лестнице скапливается большая лужа. Седьмой месяц дом стоит практически без кровли. Ее должны были заменить по программе капремонта еще в начале июня, но уже октябрь и нетканый материал, которым закрыли стропила и обрешетку, оказался не в состоянии противостоять осенним дождям. Бригады на объекте меняли больше трех раз, и то, о чем так давно просили жители, наконец, произошло. Фонд капитального ремонта расторгает договор на проведение работ с прежним подрядчиком.

«Вчера приезжала комиссия, которая оценивала, какие работы были проведены, на какую сумму, для того, чтобы произвести с ними полный расчет. Было установлено, что стропильная система еще не до конца готова к покрытию железом. Мы рады, что нам наконец-то поменяют подрядчика, хотя требовали этого с мая месяца», - сказал житель дома №22 на улице Ударной Александр Жуков.

Фонд капитального ремонта не будет заново проводить торги на этом объекте. Реконструкцию завершит другой подрядчик, так называемый «второй номер». С компанией уже провели переговоры, ожидается, что к ремонту ее рабочие приступят уже на следующей неделе, но главный вопрос, который сейчас мучает жителей: почему подрядчика не сменили раньше, ведь теперь упущены оптимальные для ремонта летние месяцы.

«По данной организации расторжение контракта - крайняя мера. Мы видим, что нее есть практика, она не однодневка, выполняла большие объемы работ, не в капремонте, а в бюджетной сфере. Мы создали компании все условии для того, чтобы она завершила работы, но сдвига не было, поэтому приняли решение расторгнуть контракт», - прокомментировала директор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева.

Помимо дома на улице Ударной, у подрядчика забрали еще один объект в Каменке. Еще пять жилых домов, - два в Каменке и три в Пензе, оставляют за ним. По оценкам специалистов, там все же ведутся работы. Фонд капитального ремонта планирует отправить документы на признание прежнего подрядчика дома на улице Ударной недобросовестным.

По плану в 2019 году капитально отремонтировать должны 259 домов. Пока приняты лишь 116, это меньше половины. С подрядчиками разорвали девять договоров, причем шесть подрядов связанны именно с ремонтом кровли.

В 2020 году в планах фонда - восстановить чуть более 400 домов в Пензе и области. При этом на данный момент подрядчиков, по оценкам специалистов, всего около десяти.