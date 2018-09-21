Работу сотрудников пензенского дома ребенка оценили федеральные эксперты

Во время визита гости осмотрели условия пребывания детей в учреждении, ознакомились с документацией, пообщались с медицинским персоналом. Эксперты на высоком уровне оценили деятельность сотрудников дома ребенка.

Гости поделились опытом и оказали организационно-методическую помощь в вопросах диагностики психологического возраста детей первых трех лет жизни, психического развития ребят с нарушениями здоровья в раннем возрасте, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Для более эффективного межведомственного взаимодействия по выявлению нарушений у детей и своевременного оказания им квалифицированной помощи на встрече присутствовали также врачи и психологи Кузнецкой межрайонной детской больницы, пишет ИА «Пенза-Пресс».