Работу пензенского фотографа отметили на всероссийском конкурсе

Пензенский фотограф Виктор Сильнов вошел в число победителей конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Фотоконкурс проходил с конца 2017. В апреле жюри приступило к отбору лучших снимков. Работу пензенца отметили в номинации «Россия в лицах». Торжественная церемония награждения прошла в Кремлевском дворце.

«Взгляд победителя» - так называется работа пензенского фотографа Виктора Сильнова. И пусть цвет глаз так и останется загадкой для зрителя, черно-белый снимок привлекает внимание окружающих.

«Просто отправил работу на конкурс, понимая, что приглашают фотографы со всей страны, что будет большая конкуренция. Тем не менее, среди 45 тысяч кому-то она понравилась», - рассказал Виктор Сильнов.

Фотография была сделана на соревнованиях по мотокроссу, где состязались юные спортсмены. По словам фотохудожника, зрелищнее и эмоциональнее детского спорта могут быть только единоборства. Кстати, на авто и мотогонках Виктор Григорьевич работает давно. Но каждый раз это настоящее испытание. Грязь попадает на фототехнику, да и сделать хороший кадр удается лишь оказавшись в шаге от спортсменов. Виктор Сильнов уверен, что неопытному фотографу делать на площадке нечего.

«Всю жизнь учусь и сейчас продолжаю. Нельзя сказать, что я мастер, так могут сказать только самонадеянные люди. Надо всегда развиваться. Раньше, конечно, было легче, а сейчас техника цифровая, без нее никуда, классика уходит, приходится осваиваться», - сказал Виктор Сильнов.

Диплом займет почетное место среди трофеев фотографа. Но он не намерен останавливаться на достигнутом. В его коллекции еще немало работ, достойных всероссийских наград и международных конкурсов.