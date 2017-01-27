27 января 2017, 16:34Общество Работодатели предложили пензенцам 700 вакансий В Пензе провели ярмарку вакансий, в которой приняли участие десять кадровых служб предприятий различных отраслей.

Всего мероприятие посетили 250 человек, из них собеседование прошли 70 человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Для постоянного трудоустройства было предложено более 700 вакансий по 34 профессиям со средней заработной платой 24 000 руб.», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Общество

просмотров 84