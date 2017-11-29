Работники пензенской администрации проверили состояние своего здоровья

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29 ноября 2017, 19:46Общество
Учись быть здоровым. Под таким девизом в городской администрации прошел обучающий семинар «Основы формирования ЗОЖ. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний». В фойе мэрии для госслужащих организовали медицинский кабинет. Прием вели специалисты узкого профиля.
Кроме познавательной лекции о здоровом образе жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний, муниципальные служащие смогли, буквально, не уходя с рабочего места, проверить состояние своего здоровья на приеме у специалистов.
«Не всегда есть возможность у муниципальных госслужащих пойти в больницу и потратить на это день-два. Сегодня есть уникальная возможность пройти простые анализы, которые должен знать каждый человек», - пояснила начальник отдела реализации социальной политики, развития местного самоуправления и внешних связей администрации Пензы Светлана Чернецова.
К врачам - без очереди. О таком мечтает каждый пензенец. Чтобы пройти медосмотр, чиновникам было достаточно зарегистрироваться, указав свои персональные данные.
У большинства чиновников оказались хорошие результаты . По словам врачей, особое внимание они уделили категории граждан от 35 до 37 лет. У них чаще всего развиваются факторы риска.
«У многих из них ожирение, цифра сахара настораживает - 6,2; 6,1. Очень высокие цифры давления для их возраста, мы всегда переживаем за то, что не все принимают препараты», - рассказала врач общей «Пензенского областного центра медицинской профилактики» Лариса Комлева.
Обучающий семинар для муниципальных служащих проходит во второй раз. О состоянии своего здоровья узнали 93 человека. Организаторы наедятся, что подобная акция станет традиционной.
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