Работникам колышлейского кооператива отдали зарплату через суд

Прокурор направил в суд 11 заявлений о выдаче приказов на взыскание задолженности по заработной плате на 128 тысяч рублей. В итоге работодатель рассчитался с сотрудниками, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также в отношении директора кооператива возбудили два дела об административных правонарушениях. Мужчине выписали штрафы – 5000 и 20000 рублей. Кроме того, бухгалтер, который допустил невыплату зарплаты понес дисциплинарную ответственность, пишет ИА «Пенза-Пресс».