Работникам колышлейского кооператива отдали зарплату через суд

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26 декабря 2018, 17:08Общество
В результате проверки сотрудники прокуратуры Колышлейского района Пензенской области обнаружили, что 11 работникам сельскохозяйственного кооператива «Огаревский» задолжали зарплату.
Прокурор направил в суд 11 заявлений о выдаче приказов на взыскание задолженности по заработной плате на 128 тысяч рублей. В итоге работодатель рассчитался с сотрудниками, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Также в отношении директора кооператива возбудили два дела об административных правонарушениях. Мужчине выписали штрафы – 5000 и 20000 рублей. Кроме того, бухгалтер, который допустил невыплату зарплаты понес дисциплинарную ответственность, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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