Пятерых рязанцев отправили в колонию за зверские убийства пенсионеров

Вступил в силу приговор пятерым жителям Рязанской области, которые совершили преступления в Пензенской, Рязанской, Липецкой областях, Республике Мордовия и Москве. Они проникали в дома к пенсионерам, грабили их, избивали, убивали и поджигали дома.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в числе первых жертв рязанцев оказался 84-летний житель села Поим Белинского района. В декабре 2014 года злоумышленники залезли к нему в дом через окно веранды. Они начали требовать у пенсионера деньги. Мужчина отказал, тогда они избили его, взяли 20 тысяч рублей, подожгли дом и скрылись. Пенсионер смог выбраться, сообщить обо всем соседям, а затем скончался.

Всего от действий рязанцев погибли четверо и пострадали 13 пожилых людей.

В дома они проникали разными способами, например, представлялись газовщиками. Так они вошли в квартиру москвича и похитили золото на 570 тысяч рублей.

В результате жителям Резанской области назначили от семи с половиной до 23 лет. Трое мужчин будут отбывать наказания в колонии строгого режима, а двух женщин отправят в колонию общего режима.

Злоумышленники частично удовлетворили иски потерпевших – более 700 тысяч рублей, как компенсацию материального ущерба и более 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Рязанцы не согласились с приговором и подали апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».